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Названы пять самых ненадежных электромобилей

What Car перечислил пять самых ненадежных электромобилей
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MG

Автомобильный портал What Car перечислил самые ненадежные подержанные электромобили. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым ненадежным электрокаром на вторичном рынке является выпускаемый с 2022 года MG4 EV. Респонденты оценили его в 63,8%, что неудивительно, учитывая, что с поломками столкнулись 30% опрошенных владельцев.

Второе место у Vauxhall Corsa Electric. Его рейтинг надежности составляет 72,2%, а на поломки пожаловались 25% опрошенных владельцев.

На третьем месте Porsche Taycan с рейтингом надежности 76,2%. С проблемами за время эксплуатации сталкивались 58% владельцев.

Кроме того, в список ненадежных вошли модели Hyundai Ioniq 5 2021 года и Hyundai Ioniq 2016 года. Надежность этих моделей оценена в 83,9% и 84,5% соответственно.

До этого What Car составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

Так, по данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска. Владельцы таких машин в год в среднем тратят £421 (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год составляет £218 (24,6 тыс. рублей).

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска. На ремонт автомобиля владельцы тратят обычно £100 (11,3 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» дополнил Lada Vesta важной опцией для зимы.

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