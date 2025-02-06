«АвтоВАЗ» дополнил Lada Vesta важной опцией для зимы

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» дополнил две комплектации Lada Vesta обогревом задних сидений. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd.

«Автомобили Lada Vesta 2025 года выпуска в комплектации Enjoy и Techno сходят с конвейера с опцией обогрев заднего сиденья. Такие автомобили уже поступают дилерам», — сообщает паблик.

До этого стало известно, что с конвейера ВАЗа начали сходить автомобили Lada Vesta, окрашенные насыщенной темно-синей металлизированной эмалью, первая пробная партия в таком цвете была выпущена в ноябре прошлого года. О том, сколько придется доплатить за новый цвет, не сообщается.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля.