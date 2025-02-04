Тигры наблюдали за людьми на трассе в Приморье и попали на видео

На видео попало, как тигры наблюдали за людьми на трассе в Приморье

В Приморском крае 2 февраля автомобилисты заметили трех амурских тигров, которые вышли к дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На трассе Пластун – Терней очевидцы заметили сразу трех амурских тигров, которые спокойно наблюдали за людьми», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем недалеко от дороги, проходящей вдоль Сихотэ-Алинского заповедника.

Очевидцы запечатлели тигров. На кадрах видно, как животные сидят у дороги и наблюдают за людьми. При этом, по словам автора видео, один из тигров собирался прыгнуть на автомобиль.

До этого возле Владивостока в поселке Соловей Ключ тигр вышел к людям. Очевидцы запечатлели его на камеру. На кадрах видно, как тигр стоит на дороге, затем начинает убегать. Водитель сигналит, после чего животное ускоряется.

По словам местных жителей, этот тигр приходит уже не первый раз: его видели накануне ночью.

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