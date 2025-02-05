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Воры украли 100 тысяч американских яиц из трейлера

Воры украли 100 тысяч американских яиц на 4 млн рублей из-за вспышки гриппа
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Freepik.com

В США воры украли 100 тыс. яиц на $40 тыс. (порядка 3,9 млн рублей по текущему курсу). Об этом сообщает Penn Live.

По данным следствия, в округе Франклин неизвестные похитили яйца прямо из фургона-трейлера на территории склада Pete & Gerry's Organics. Отмечается, что преступление произошло на фоне вспышки птичьего гриппа, что привело к росту цен на продукцию примерно на 36,8% в сравнении с прошлым годом.

Полиция попросила помощи в расследовании тех, у кого есть информация о преступниках.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп свернул все «зеленые» инициативы своего предшественника Джо Байдена. Последовала отмена преференций для электромобилей, отказ от ограничений для топливных машин и отмена субсидий на сети электрозарядок в США. Трамп возвращает производство в штаты, поэтому пообещал высокие пошлины для автозаводов Канады, Китая и Мексики. О том, чем грозит разворот автомобильной Америки и как это скажется на России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигрант украл телефон петербуржца, спасавшегося от контролера.

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