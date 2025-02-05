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На видео попало, как неуправляемый грузовик протаранил дорожное ограждение в Татарстане

В Татарстане на видео попало, как водитель без сознания протаранил ограждение

В Татарстане на Горьковском шоссе 5 февраля водитель грузовика потерял сознание за рулем и протаранил дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«За рулем «КамАЗа» был 54-летний мужчина со стажем вождения 25 лет. Сегодня в полдень он потерял сознание возле лесопарка Лебяжье и наехал на ограждение», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как грузовик едет по трассе, при этом задевает дорожные ограждения, от чего поднимается пыль. По данным источника, «КамАЗ» проехал так полтора километра, повредив около 150 секций забора. В ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Барнауле водитель «Газели» подрался с доставщиком еды на проезжей части. Инцидент произошел на улице Союза Республик. Конфликтующие устроили драку, после чего водитель «Газели» палкой избил своего оппонента. Сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.

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