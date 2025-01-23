Дональд Трамп разворачивает мировой автопром вспять. Как это отразится на России

Президент США Дональд Трамп свернул все «зеленые» инициативы своего предшественника Джо Байдена. Последовала отмена преференций для электромобилей, отказ от ограничений для топливных машин и отмена субсидий на сети электрозарядок в США. Трамп возвращает производство в штаты, поэтому пообещал высокие пошлины для автозаводов Канады, Китая и Мексики. О том, чем грозит разворот автомобильной Америки и как это скажется на России, — в материале «Газеты.Ru».

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий принятый его предшественником Джозефом Байденом курс на электромобилизацию страны и ранее принятое «требование об электромобилях», подразумевающее, что к 2030 году половина от продаваемых в США машин должна приходиться на электрокары.

«Отменить «требование об электромобилях» и содействовать истинному выбору потребителей, который необходим для экономического роста и инноваций, путем устранения нормативных барьеров для доступа к автотранспортным средствам», — отмечается в указе Трампа.

В документе провозглашен курс на обеспечение равных нормативных условий для выбора транспортных средств потребителями и отмену нормативов, ограничивающих продажу машин с бензиновым двигателем.

Также Трамп пообещал рассмотреть вопрос об отмене «несправедливых субсидий и других необоснованных рыночных искажений, навязываемых правительством, которые отдают предпочтение электромобилям».

close Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Принятые ранее требования фактически обязывали госучреждения, частные компании и граждан покупать электромобили, делая другие транспортные средства недоступными по цене, указал президент США.

Формулировки в указе Трампа «Освобождение американской энергетики» и других подписанных им документах указывают на то, что он попытается отменить налоговую льготу в $7,5 тыс. на покупку электромобилей, введенную Байденом в 2022 году, объясняет Associated Press.

Также планируется отменить правила Агентства по охране окружающей среды, ужесточающие ограничения на выбросы парниковых газов легковыми автомобилями и легким коммерческим транспортом.

close Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Государственное финансирование создания зарядной инфраструктуры для электрических машин, объемы которого оцениваются в миллиарды долларов, вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп приостановил немедленно. Эта программа также была принята при Байдене, в 2021 году. Ее цель — создание 500 тыс. зарядных станций в США к 2030 году.

Удар по Мексике

Президент США также анонсировал введение с 1 февраля 2025 года пошлин в 25% на товары из Мексики и Канады. Это негативно повлияет на автопроизводителей, которые построили свои заводы в Мексике, экономя на рабочей силе, но большую часть собранных там автомобилей продавали в США, указывают аналитики.

«В течение десятилетий соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой формировали североамериканскую автомобильную промышленность, позволяя автопроизводителям выстраивать эффективные и экономичные цепочки поставок через границы. Однако тарифы грозят нарушить эту взаимосвязанную экосистему», — отмечается в обзоре компании Zacks Investment Research, специализирующейся на независимых исследованиях в области инвестиций.

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Примечательно, что General Motors лидирует среди всех автопроизводителей США по экспорту автомобилей из Мексики, а Ford занимает второе место в списке, указали в Zacks Investment Research.

Германия негодует

Отраслевая ассоциация автопроизводителей Германии VDA предупредила, что введение пошлин на ввоз автомобилей в США приведет к их подорожанию и нанесет вред как потребителям, так и мировому автопрому, передает Reuters.

close Mercedes-Benz

«У нас есть что предложить. У нас много рабочих мест в США, функционирующая производственная сеть, которая также создает рост и процветание в США. Если пошлины будут введены, нам придется подумать, как мы можем на них конкретно ответить», — цитирует агентство президента VDA Хильдегард Мюллер.

По данным Reuters, председатель совета директоров концерна Stellantis (транснациональный альянс, объединяет марки Chrysler, Jeep, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и другие) Джон Элканн провел четыре дня в Вашингтоне, встречаясь с Трампом и представителями его администрации по вопросу возможного введения пошлин. Переговоры по этому вопросу ведет с американским руководством и концерн Volkswagen.

Официально немецкий автогигант уже выразил обеспокоенность, что пошлины на ввоз машин в США повредят всему мировому автопрому.

«Volkswagen Group обеспокоена пагубным экономическим воздействием, которое предлагаемые администрацией США пошлины окажут на американских потребителей и международную автомобильную промышленность», — приводит агентство заявление представителя Volkswagen.

Tesla Илона Маска

Решение отменить налоговую субсидию в $7,5 тыс. на покупку электромобилей может негативно повлиять на продажи Tesla, принадлежащей соратнику Трампа, бизнесмену Илону Маску, указывает управляющий партнер The Future Fund LLC Гэри Блэк.

«Не уверен, что математика делает отмену льготы на электромобили оптимистичной», — приводит его слова Yahoo Finance.

Продажи Tesla упали на 34% в годовом исчислении во Франции и на 41% в Германии после того, как эти страны отменили стимулирование покупки электромобилей, это же может произойти и в США, указал он.

close Amanda Perobelli/Reuters

Несмотря на то, что на словах Илон Маск поддерживал намерение Трампа прекратить господдержку выпуска электромобилей государством, его Tesla получала значительную долю прибыли от этих средств и продолжит получать эти деньги, пока решение Трампа окончательно не вступит в силу, пишет издание Politico.

«Пока не произойдут изменения в федеральном регулировании — а затем судебные тяжбы не завершатся — все будет по-прежнему. Tesla продолжит зарабатывать деньги на льготах, нравится нам это или нет», — рассказал Politico аналитик инвестиционного банка Raymond James Павел Молчанов.

Хаос в автокомпаниях

Мировой автопром окончательно вошел в период топливного разнообразия, и электромобилям в дальнейшем придется конкурировать с гибридами, а также машинами с двигателями внутреннего сгорания, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

« Активное продвижение электромобилизации — это уходящий тренд . Китай давно отменил масштабные меры поддержки. Если говорить о Евросоюзе, то, например, в Германии по итогам 2024 года впервые зафиксировано снижение продаж электромобилей на 27% из-за окончания действия программы субсидирования в декабре 2023. В целом, синхронного поворота обратно к ДВС я бы не ожидал», — заявил Бабанский «Газете.Ru».

В мире уже выросли автопроизводители-гиганты, чей бизнес завязан на электромобили, и их продукция уже может конкурировать с бензиновыми и дизельными машинами в том числе по цене, аргументирует он.

По мнению исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, после сворачивания Трампом курса на всеобщую электромобилизацию мировые автопроизводители смогут активнее развивать гибриды, а также совершенствовать технологии, связанные с ДВС.

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«Я думаю, что традиционные мировые автопроизводители будут скорее рады отказу от «электромобильной» гонки, ни у кого из них не было восторгов по поводу электромобилизации в Европе и Америке. Но в производстве электромобилей всех в мире обгоняют китайцы», — отмечает Удалов в беседе с «Газетой.Ru».

Мировым автогигантам придется кооперироваться с китайскими компаниями в производстве электромобилей, но при этом они смогут продолжать совершенствовать свои технологии в области ДВС по части экономичности и экологичности. Еще одно направление развития для европейских и американских автокомпаний — это гибридные автомобили, добавляет он.

Как скажется на России

Отказ мировых автоконцернов от тотальной электромобилизации может замедлить развитие инфраструктуры для электромобилей и в России, полагает исполнительный директор «Автостата».

«Инфраструктуру для электромобилей в России все равно будут развивать — возможно, менее быстрыми темпами. Сейчас мы в большей степени зависим от китайцев, а они нашу инфраструктуру развивать точно не будут». И продажи подключаемых гибридов в России выросли значительно сильнее, чем электромобилей. Рост продаж электромобилей практически остановился», — заключил Удалов.