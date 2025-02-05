Мигрант украл телефон петербуржца, спасавшегося от контролера

В Санкт-Петербурге мигрант, который работает водителем автобуса, украл телефон пассажира, убегавшего от контролера. Об этом сообщает петербургская прокуратура в своем Telegram-канале.



«Обвиняемый вечером 8 августа 2024 года после смены получил от контролера мобильный телефон, который кто-то из пассажиров оставил на сиденье. Фигурант не предпринял попыток к возврату телефона, обнаруженное имущество диспетчеру не передал. Он принес сотовый домой и решил оставить его себе для личного пользования», — говорится в публикации.



Ущерб оценили в 9 тыс. рублей. Обвиняемый — уроженец ближнего зарубежья. Против него возбудили уголовное дело.

По словам пострадавшего, у него не было с собой проездного, поэтому он испугался контролера и решил покинуть автобус любой ценой. Во время побега мужчина обронил телефон.

До этого в Москве пассажир трамвая напал на женщину-контролера, потому что не хотел оплачивать проезд.

Сообщается, что мужчина распылил в лицо женщине аэрозольный баллончик.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина-контролер разговаривает с пассажиром, после чего он достает баллончик, распыляет его в лицо контролеру, толкает пострадавшую на соседние сиденья и убегает к дверям транспорта. При этом видно, что в момент нападения контролер пытается рукой задержать злоумышленника.

Ранее на видео попал боковой таран автомобиля Lada в республике Коми.