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На видео попало, как водитель «Газели» палкой избил доставщика еды в Барнауле

В Барнауле на видео попало, как водитель «Газели» подрался с доставщиком еды

В Барнауле водитель «Газели» подрался с доставщиком еды на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«На улице Союза Республик произошла драка между доставщиком еды и водителем «Газели». После пары пропущенных, водитель залез в кузов и достал палку», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся. Курьер пинает водителя «Газели», который достает палку из автомобиля и начинает бить своего оппонента. Затем доставщик начинает снимать транспорт на телефон. Также видно, что конфликтующие мешают проезжающим мимо автомобилям.

По словам очевидцев, драка началась из-за того, что водитель «Газели» задел курьера. В пресс-службе УМВД России по городу Барнаулу сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку.

До этого в Подольске молодой человек вооружился ножом, стал нападать на прохожих, а затем ударил прибывшего на место сотрудника ДПС.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.

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