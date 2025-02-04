Россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников

Знак, предупреждающий о контроле за выездом на встречную полосу при помощи БПЛА, которые используют ГИБДД

В России могут начать лишать прав с помощью БПЛА за выезд на встречную полосу

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил включить беспилотники в число комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Работать с такими аппаратами смогут ветераны СВО, а видеодоказательства с устройств позволят лишать автомобилистов водительских прав при повторном выезде на встречную полосу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Национальный автомобильный союз выступил с предложением приравнять дроны к автоматическим комплексам видеофиксации нарушений ПДД и использовать их в автоматическом режиме для наказания водителей за выезд на встречную полосу, рассказал «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Мы оценим их (беспилотников — «Газета.Ru».) эффективность и будем предлагать принять соответствующие поправки нашему депутатскому корпусу, будем их разрабатывать», — заявил Шапарин.

Он подчеркнул, на междугородных трассах огромное количество аварий происходит именно из-за выезда на встречную полосу. По его словам, это практически всегда фатальное столкновение.

«Нужно двигаться в сторону того, чтобы беспилотные системы работали в автоматическом режиме. Мы считаем, что технологии останавливать нельзя. Президент прямо сказал, что нужно открывать небо для гражданского использования беспилотников, и это одно из направлений. Будем дорабатывать законодательство, при первом подобном нарушении оставлять штраф, при повторном — материал должен уходить в суд и по нему должно приниматься решение о лишении прав», — подчеркнул Шапарин.

Беспилотники можно использовать и для устрашения автомобилистов: на дороге устанавливается знак, предупреждающий о работе контрольных БПЛА. И это сигнал для водителей — любые их нарушения могут быть зафиксированы, добавил вице-президент НАС.

Инспекторы уже применяют дроны?

В конце января Telegram-канал «SHOT проверка» сообщил, что в Кировской области с помощью дрона заметили водителя, который не успел завершить обгон и оказался на встречной полосе в месте, где это запрещено. Нарушителя поймали, прав не лишили, но выписали штраф в 7,5 тыс. рублей.

Беспилотники для контроля дорожной обстановки и выявления нарушителей Госавтоинспекция использует уже несколько лет. В мае 2021 года в Адыгее отчитались о поимке с начала года 45 нарушителей с помощью беспилотников.

В апреле 2020 году управление Росгвардии по Свердловской области сообщило, что за три дня рейда с использованием беспилотника удалось пресечь почти 1,1 тыс. выездов на встречную полосу.

По словам Шапарина, сейчас Госавтоинспекция использует беспилотники в качестве «летающего бинокля». Затем они останавливают нарушителя и оформляют протокол. А другие водители в это время нарушают ПДД, отметил вице-президент НАС..

Могут лишить прав

Согласно пункту 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за выезд на встречную полосу в качестве альтернативы штрафу предусмотрено лишение водительских прав на 4-6 месяцев. Водитель, чье нарушение зафиксировано с помощью дрона, может получить и такое наказание, объяснил «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«На сегодняшний день дрон является просто носителем видеокамеры. Это такая же история, как если бы инспектор сидел в кустах с биноклем или видеокамерой и наблюдал. Дрон на сегодняшний день не является автоматическим средством фиксации нарушения», — отметил Радько.

Для суда достаточно показаний инспекторов, их рапортов и протоколов, чтобы привлечь водителя к ответственности, предупредил он. Пока что квадрокоптеры не утверждены как средство измерения, а их использование должно быть согласовано с собственником дороги, напомнил адвокат.

Кроме того, непонятно, как быть с дронами, которые на дороге не устанавливаются, а находятся в воздухе над ней — такие правовые пробелы препятствуют использованию БПЛА в качестве комплексов видеофиксации.

В частности, закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» предусматривает, что мобильные средства видеофиксации должны устанавливаться на транспортных средствах, а дроны таковыми не признаны, напомнил юрист.

Что зафиксирует дрон

Помимо выезда на встречную полосу, с помощью дронов технически уже сегодня возможно фиксировать езду по обочине и другие нарушения, связанные с расположением машин на дороге, но измерять скорость автомобилей с помощью БПЛА крайне сложно, пояснил «Газете.Ru» гендиректор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер Госавтоинспекции и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Фиксировать скорость с дрона будет трудновато. Он не статичен.

На автомобиле есть возможность с помощью высокочастотного радара «отталкиваться» от окружающих предметов и высчитывать собственную скорость. С дроном такое измерение вряд ли будет точным, а самое главное – поверять его будет тяжело и дальность радара очень ограничена», — рассказал Ласкин.

На положение дрона влияют порывы ветра, а координаты спутников недостаточно точны, и выявить что-либо, кроме выезда на встречную полосу или обочину, с помощью такой техники скорее всего не получится , указал эксперт.

Если говорить о современном беспроводном квадрокоптере, он может провисеть в воздухе 30-40 минут, а затем потребует зарядки или замены аккумулятора, а у проводного аппарата ограничен радиус действия. Для фиксации непристегнутых ремней и других нарушений в салоне автомобиля коптер также непригоден из-за ограниченных возможностей его оптики, бликующих стекол и других факторов, отметил Ласкин.

«В основном дроны применяются в регионах, на отдаленных трассах, где нет возможности поставить стационарные камеры из-за отсутствия электричества или сотовой связи. Для таких мест дрон – идеальное решение», — подытожил Ласкин.

Командировки в регионы

Система фото- и видеофиксации нарушений ПДД в России неоднородна, и в ряде регионов есть много ресурсов для внедрения дорожных камер, а в других регионах денег на них нет – например, в Забайкалье, соглашается Шапарин. По его мнению, целесообразно создать федеральный резерв инспекторов с дронами и направлять их в проблемные регионы в формате командировок.

«У нас после завершения СВО появится очень большое количество квалифицированных операторов такой техники, часть из них окажутся в гражданских структурах. Уверен, что они смогут найти применение своим навыкам для работы по снижению смертности на дорогах», — заключил Шапарин.