Россиянам рассказали, почему 2025 год для авторынка будет сложным

Алиханов: 2025 год для авторынка будет сложным из-за санкционного давления

Следующий год для российского автомобильного рынка будет сложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

«Следующий год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем 2024-й. Продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат», — сказал Алиханов.

По его словам, в следующем году в России планируется продать 1,57 млн новых автомобилей.

До этого Алиханов заявил, что во взаимоотношениях с азиатскими партнерами в автопроме Россия не должна допускать для них возможности быстро уйти с рынка, как это произошло с западными компаниями.

«У нас ведутся переговоры с нашими партнерами потенциальными из разных стран Азии, но мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с «западниками» — не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти», — приводит агентство слова министра.

Ранее глава Минпромторга России заявил, что деньги от утильсбора будут направлены на создание платформ для отечественных автомобилей.