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Минпромторг заявил о недопустимости «выключения рубильника» азиатскими автокомпаниями в РФ

Минпром заявил о недопустимости «выключения рубильника» автокомпаниями в России

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что во взаимоотношениях с азиатскими партнерами в автопроме Россия не должна допускать для них возможности быстро уйти с рынка, как это произошло с западными компаниями. Об этом сообщает «Прайм».

«У нас ведутся переговоры с нашими партнерами потенциальными из разных стран Азии, но мы не должны повторить тех ошибок, которые были допущены при взаимодействии с «западниками» — не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти», — приводит агентство слова министра.

Глава Минпромторга отметил, что на российском авторынке необходимо возвращать тот баланс, который был до ухода западных партнеров. Тогда 80% занимали автомобили, произведенные внутри страны, а сейчас наблюдается баланс 60 на 40% в сторону импорта.

«Нам нужно возвращать ту ситуацию, которая была до ухода партнеров, перезапускать площадки, но не любой ценой», — отметил Алиханов.

Ранее глава Минпромторга России заявил, что деньги от утильсбора будут направлены на создание платформ для отечественных автомобилей.

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