Россияне будут получать штрафы с БПЛА за нарушения ПДД

Национальный автомобильный союз предложил использовать беспилотники в качестве аппаратных средств видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей, в том числе за выезд на встречную полосу. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Мы оценим их (беспилотников — «Газета.Ru».) эффективность и будем предлагать принять соответствующие поправки нашему депутатскому корпусу, будем их разрабатывать», — заявил Шапарин.

По его словам, частой причиной аварий на междугородних трассах становится выезд на встречную полосу движения. Он подчеркнул, что в большинстве случаев это фатальное столкновение.

«Нужно двигаться в сторону того, чтобы беспилотные системы работали в автоматическом режиме. Мы считаем, что технологии останавливать нельзя. Президент прямо сказал, что нужно открывать небо для гражданского использования беспилотников, и это одно из направлений», — сообщил Шапарин.

Собеседник отметил, что планируется доработка законодательства. Так, при первичном нарушении автомобилисту назначат штраф, при повторном — материал отправят в суд, после чего водителя будут лишать прав. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что десятикратно выросло число изъятых у нетрезвых водителей авто.