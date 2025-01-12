В Улан-Удэ мужчина прогревал машину плиткой и устроил пожар

В Бурятии автомобилист остался без машины, отогревая ее плиткой

Житель Улан-Удэ не смог завести машину в мороз, решил отогреть ее плиткой и устроил пожар. Об этом сообщает МЧС по республике Бурятия.

Инцидент произошел в одном из районов города, ранним утром местный житель не смог завести свое авто из-за сильного мороза. Он решил отогреть машину и поставил под нее электроплитку.

В ходе прогрева легковушка загорелась, с огнем боролись пять пожарных. Автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что житель Ангарска поджег автомобиль матери своего сына. Ущерб в результате поджога составил свыше 150 тыс. рублей. задержанный поджигатель объяснил, что решил отмстить бывшей из-за того, что она подала на алименты. Следствие возбудило уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, по которой мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Саратове неизвестный поджег машину возле жилого дома.