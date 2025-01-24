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На видео попало, как Chevrolet Niva вспыхнула в Башкирии и едва не сожгла дом

В Башкирии на видео попал пожар из-за вспыхнувшей на зарядке Niva

В Башкирии автомобиль Chevrolet Niva вспыхнул в гараже около частного дома, сообщается в Telegram-канале республиканского управления МЧС.

«В городе Нефтекамск на территории частного дома в гараже загорелся автомобиль Chevrolet Niva, огонь быстро распространился и перекинулся на крышу. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и сразу подали пожарные стволы на защиту жилого дома, который мог загореться», — отмечается в сообщении ведомства.

При пожаре никто не пострадал, но машина полностью выгорела изнутри. На опубликованном МЧС видео видно, что внедорожник был полностью охвачен огнем.

Машина в гараже загорелась в момент, когда у нее заряжали аккумулятор, уточняет Telegram-канал Mash Batash.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить дознавателю МЧС.

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