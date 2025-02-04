Основатель сети магазинов одежды Oodji попал в крупное ДТП в Петербурге

Одним из участников крупного ДТП в Санкт-Петербурге стал сооснователь международной сети магазинов одежды Oodji (OGGI) Дмитрий Гарбузов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, в BMW X6, за рулем которого находился Гарбузов, врезался автомобиль Hyundai, который перед этим протаранил остановившийся на дороге Volkswagen Passat. По предварительным данным, Гарбузов серьезно не пострадал.

Авария произошла накануне поздно вечером на Обводном канале, в муниципальном округе «Невская застава». Водитель Volkswagen Passat остановился из-за неисправности и вышел из машины. В этот момент авто протаранил Hyundai под управлением 27-летнего мужчины. В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью.

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