Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель сети магазинов одежды Oodji попал в крупное ДТП в Петербурге

Mash: в Петербурге основатель сети магазинов одежды Oodji попал в крупное ДТП
close
Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Одним из участников крупного ДТП в Санкт-Петербурге стал сооснователь международной сети магазинов одежды Oodji (OGGI) Дмитрий Гарбузов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, в BMW X6, за рулем которого находился Гарбузов, врезался автомобиль Hyundai, который перед этим протаранил остановившийся на дороге Volkswagen Passat. По предварительным данным, Гарбузов серьезно не пострадал.

Авария произошла накануне поздно вечером на Обводном канале, в муниципальном округе «Невская застава». Водитель Volkswagen Passat остановился из-за неисправности и вышел из машины. В этот момент авто протаранил Hyundai под управлением 27-летнего мужчины. В результате аварии водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попал дрифт Skoda перед ударом о столб в Татарстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами