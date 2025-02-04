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Ульяновские гаишники обнаружили пиво в бутылках с надписью «Лимонад» и забрали его

В Ульяновске гаишники остановили фуру с пивом и изъяли напиток

В Ульяновске инспекторы ДПС остановили фуру, перевозившую 19 тонн нелегального пива. Об этом сообщает МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«На Успенском посту ДПС в грузовом автомобиле, который направлялся из Ставропольского края в Ростовскую область, полицейские обнаружили 18,7 тонны немаркированного пива без документов. Стеклянные емкости с пенным напитком были упакованы в коробки с наклейками «Лимонад», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пиво провозили в стеклянных банках с наклейкой на грузовике Volvo.

В ведомстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли напиток, который перевозили нелегально. При этом к административной ответственности привлекут юридическое лицо, которое направило крупную партию пива для продажи, нарушая установленные правила.

До этого в Набережных Челнах автомобиль Skoda врезался в столб после дрифта.

Ранее под Новосибирском столкнулись два легковых автомобиля.

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