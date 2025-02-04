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Россиянам рассказали, сколько можно хранить бензин в канистре

Автоэксперт Колодочкин: запасной бензин в канистре испортится через год
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Global Look Press

Бензин в канистре, который многие автомобилисты возят в багажнике про запас, может храниться без потери своих свойств на протяжении года. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Бензин, залитый в канистру или бензобак, теряет свои свойства на протяжении года. Бензобак, как и канистра, связаны с атмосферой, и это ухудшает состояние топлива. Кроме того, на его сохранность влияет образующийся конденсат. Дизельное топливо можно хранить таким образом полгода», — рассказал Колодочкин.

Автомобиль на таком бензине поедет, но возможно некоторое ухудшение его динамики и экологичности. Старое топливо можно использовать, если залить его в бак и добавить свежее, тем более, что обычно в багажнике возят бензин в небольшой пятилитровой канистре, уточнил эксперт.

«То, что свойства бензина ухудшатся, — это 100%. Из него испарятся эфиры, особо летучие компоненты, но машина на нем поедет, сливать такое топливо не обязательно», — заключил Колодочкин.

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