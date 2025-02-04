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Россиянам назвали три минуса подержанного Hyundai Solaris

Холдинг Fresh перечислил три главных минуса Hyundai Solaris с пробегом
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Hyundai

Среди преимуществ Hyundai Solaris второго поколения — высокая стойкость кузова к коррозии, простота и надежность основных узлов. Тем не менее, у этой модели есть несколько важных недостатков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Механическая коробка передач Solaris способна прослужить 300 тыс. километров, но может напомнить о себе течью сальников первичного вала. В подвеске первыми выходят из строя ступичные подшипники. Самый главный недостаток автомобиля — высокие цены на оригинальные запчасти», — сказал Носко.

По его словам, двигатели (1.4 и 1.6) Solaris имеют ресурс более 200 тыс. километров. Для продления срока службы рекомендуется использовать бензин АИ-95 и менять масло раз в 10 тыс. километров.

Сцепление потребует замены по достижении пробега в 150 тыс. километров. Автоматическая коробка передач обычно не доставляет проблем, если не делать резких ускорений и регулярно менять масло. Агрегат в состоянии прослужить без ремонта до 350 тыс. километров, пояснил специалист.

Эта корейская модель раньше была лидером продаж на первичном рынке, а сегодня относится к числу самых ликвидных среди машин с пробегом. Кузов у седана непрактичный, но по набору потребительских качеств — очень надежная машина, уточнил Носко.

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