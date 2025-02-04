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На видео попало, как из-за давки в автобусе Ростова вывалились стекла и порезали женщину

В Ростове попало на видео, как полопались стекла в автобусе из-за давки

В Ростове в переполненном автобусе номер 22 лопнули двери. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

«В 22 автобус утром напихалось столько людей, что разбилось стекло двери. В итоге всем пришлось выйти», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двери переполненного автобуса закрываются, при этом стекла лопаются. Осколки разлетаются в разные стороны, а женщина, которая стояла возле дверей, начинает осматривать свои руки. Также заметно, что ранее стекло уже было разбито.

До этого в Санкт-Петербурге инвалид второй группы напал на инспектора ДПС. Также нарушитель разбил рации и бардачок в патрульном автомобиле, требуя воды. Его пассажир передал бутылку с чаем, из которой сотрудники почувствовали запах алкоголя. При попытке изъять бутылку злоумышленник напал на инспектора ДПС.

По словам нарушителя, сотрудник правоохранительных органов не пускал его в туалет и грубо разговаривал.

Ранее машина Honda вмерзла во льды Байкала.

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