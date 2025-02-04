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На видео попало, как инвалид побил инспектора ДПС в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как водитель-инвалид побил инспектора ДПС

В Санкт-Петербурге инвалид второй группы напал на инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Водитель Hyundai вел себя агрессивно и дважды напал на инспектора ДПС. 36-летний мужчина не имел водительских прав и, предположительно, находился в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушитель разбил рации и бардачок в патрульном автомобиле, требуя воды. Его пассажир передал бутылку с чаем, из которой сотрудники почувствовали запах алкоголя. При попытке изъять бутылку злоумышленник напал на инспектора ДПС.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина оскорбляет и грубо разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. При этом мужчина, очевидец происходящего, просит злоумышленника прекратить себя так вести, но петербуржец игнорирует просьбу и ударяет инспектора ДПС. Также на записи слышно, как пассажир сообщает, что у нарушителя нет ног.

По словам злоумышленника, сотрудник правоохранительных органов не пускал его в туалет и грубо разговаривал.

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