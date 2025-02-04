В Японии образовались многолетние очереди на новую модель Suzuki

Компания Suzuki вынужденно прервала прием заказов на пятидверный внедорожник Jimny Nomad из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщает Carscoops.

Спустя 4 дня после запуска новой модели на японском рынке Suzuki получила 50 тыс. заказов на новый автомобиль. Пятидверная версия Jimny выпускается только на заводе в Индии и на японском рынке представлена не была.

«Учитывая, что объем производства для Японии в настоящее время ограничен скромными 1,2 тыс. единиц в месяц, покупатели могут ожидать прибытия их нового внедорожника примерно 3,5 года», — отмечается в публикации.

О приостановке приема заказов на пятидверный Jimny компания объявила на своем официальном сайте. В Suzuki признали, что полученные заказы превышают производственные возможности.

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