Ferrari F355 гонщика Михаэля Шумахера пустят с молотка

Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу итальянский спортивный автомобиль Ferrari F355, который ранее принадлежал гонщику F1 Михаэлю Шумахеру, сообщает The Drive.

По данным издания, гонщик пользовался машиной с 1996 по 2002 год, после чего она сменила владельца. Ferrari F355 оснащена 3,5-литровым двигателем V8, а также автоматической коробкой передач. В салоне на задней части сиденья водителя имеется автограф Шумахера.

Кроме того, вместе с автомобилем нынешний владелец отдает сертификат Ferrari, подтверждающий, что машина сохранила оригинальные шасси, трансмиссию и кузов.

До этого стало известно, что в Женеве на аукционе Christie's были проданы восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера. Семья гонщика выручила от продажи вещей €3,4 млн.

Среди выставленных на продажу лотов были часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model, которые оценивались почти в €1 млн. На аукцион также выставлены, в частности, часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman.

Ранее сообщалось, что в Австралии выставили на продажу уникальную Lada Niva.