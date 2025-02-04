В России рухнули продажи автомобилей «Москвич»

В России продажи автомобилей «Москвич» рухнули на 54% в январе 2025 года

В январе 2025 года на российском рынке было продано около 1,1 тыс. автомобилей «Москвич», сообщает ТАСС. В декабре 2024 года дилеры бренда реализовали 2,4 тыс. машин. Таким образом, снижение продаж в январе составило 54%.

Всего в 2024 году в России было продано 23 тыс. автомобилей «Москвич». Из них более 2,4 тыс. седанов «Москвич-6» и более 1,3 тыс. электромобилей «Москвич-3е».

В феврале 2025 года на российском рынке должна появиться новая модель «Москвич 8».

Автомобиль представляет собой семиместный кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

В рамках предварительного позиционирования стоимость нового кроссовера будет варьироваться от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от оснащения. Конкурентами модели станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Xcite X-Cross 8.

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