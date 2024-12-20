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Стало известна дата продаж новго кроссовера «Москвич 8» в России

«РГ»: новый «Москвич 8» начнут продавать в РФ в феврале 2025 года, а не в 2024-м
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Илья Питалев/РИА Новости

В России новый семейный кроссовер «Москвич 8» начнут продавать в феврале 2025 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что изначально новинку собиралась выпустить на рынок до конца 2024 года. Причины изменения даты продаж не уточняются.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

В рамках предварительного позиционирования стоимость нового кроссовера будет варьироваться от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от оснащения. Конкурентами модели станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Xcite X-Cross 8.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он составит конкуренцию Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в Россию.

Ранее Omoda начала продажи обновленного C5 в России.

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