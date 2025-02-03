Названа российская цена нового лифтбэка Hongqi H6

«Автостат»: лифтбэк Hongqi H6 будет стоить в России пять миллионов рублей

Новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева.

«Начальная стоимость Hongqi H6 составит примерно 5 млн рублей. Учитывая ценовой сегмент модели, можно предположить, что наибольшей популярностью будет пользоваться максимальная версия», — сказал Ковалев.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи. На российский рынок автомобиль выйдет в первой половине 2025 года.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали получать кроссоверы Tank 400.