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Названа доля беспилотных автомобилей на российских дорогах через 10 лет

Исследование: более 25% машин на дорогах России будут беспилотными к 2035 году
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными через 10 лет, а к 2042 году их доля достигнет 80%. Об этом сообщается в исследовании «Робот за рулем: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России», проведенном консалтинговой компанией «Яков и партнеры», пишет ТАСС.

Эксперты оценивают ежегодный экономический эффект от внедрения автономного транспорта в 4,6 трлн рублей, не учитывая дополнительный рост высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и программное обеспечение.

Кроме того, беспилотные автомобили способны значительно снизить количество ДТП: 88% аварий происходят по вине водителей, а массовый переход на автономный транспорт может предотвратить тысячи происшествий и сэкономить бюджету страны 635 млрд рублей в год, отмечается в исследовании. Уже через 10 лет при замене 25% автопарка на беспилотные машины аварийность на дорогах заметно сократится.

Дополнительными преимуществами станут уменьшение пробок и повышение эффективности дорожного движения. Высвобождение времени водителей за счет внедрения беспилотных автомобилей будет эквивалентно увеличению трудоспособного населения страны на 3,4% (2,8 млн человек), пишут эксперты.

По их прогнозам, для логистической отрасли переход на беспилотные технологии также принесет значительную выгоду: снижение операционных затрат на 30-40% даст экономический эффект в 2,1 трлн рублей в год и поможет стабилизировать рынок труда.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что к 2033 году в России на беспилотный режим переведут 30% транспорта, включая автобусы. Это поможет снизить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, отметил он в пресс-центре НСН.

Ранее Минтранс РФ начал подготовку к массовому внедрению беспилотных авто.

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