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Под Петербургом грузовик лоб в лоб столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Ленобласти три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса
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Петербургская полиция

В Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузовика с автобусом. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По его данным, ДТП произошло в 14:15 у дома 17 по Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района. Выбирая скорость, 54-летний водитель «ГАЗа» не учел погодные и дорожные условия, поэтому не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, за рулем которого находился 41-летний мужчина. В результате аварии водитель грузовика получил травму грудной клетки, также пострадали две пассажирки автобуса. Все трое были госпитализированы.

Накануне в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров. Авария произошла на перевале Карон – Патонг на Пхукете, когда группа туристов возвращалась с экскурсии. Водитель автобуса тоже не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Очевидцы рассказали, что спасатели спускали людей с автобуса по горе.

Ранее появились фото искореженных авто с места массового ДТП на МКАД.

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