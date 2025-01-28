Названы сроки начала продаж в РФ гибридного кроссовера Exeed RX

Продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года

Новый гибридный кроссовер Exeed RX появится в салонах российских дилеров во втором квартале 2025 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на начальника отдела «Exeed Центр Автодом Варшавка» Сергея Корзинкина.

«Новый гибридный Exeed RX появится в нашем дилерском центре уже во втором квартале 2025 года. На данный момент мы собираем предзаказы и пожелания клиентов», — сказал Корзинкин.

В системе Exeed RX используется 1,5-литровый турбомотор, мощность которого составляет 143 л.с., а крутящий момент 220 Нм. Двигатель оснащен самыми современными системами контроля тепловой эффективности и сгорания топлива.

Вместе с ДВС работают два электромотора на передней оси, еще один приводит заднюю ось. Гибридный привод является собственной разработкой китайского автопроизводителя. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,9 с.

Кроссовер снабжен бензобаком на 70 л и тяговой батареей под полом. Ее емкость — 35,4 кВт·ч.

Цена автомобиля пока неизвестна.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее были названы сроки начала продаж автомобилей Exlantix в России.