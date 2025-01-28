Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки начала продаж в РФ гибридного кроссовера Exeed RX

Продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года
close
Exeed

Новый гибридный кроссовер Exeed RX появится в салонах российских дилеров во втором квартале 2025 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на начальника отдела «Exeed Центр Автодом Варшавка» Сергея Корзинкина.

«Новый гибридный Exeed RX появится в нашем дилерском центре уже во втором квартале 2025 года. На данный момент мы собираем предзаказы и пожелания клиентов», — сказал Корзинкин.

В системе Exeed RX используется 1,5-литровый турбомотор, мощность которого составляет 143 л.с., а крутящий момент 220 Нм. Двигатель оснащен самыми современными системами контроля тепловой эффективности и сгорания топлива.

Вместе с ДВС работают два электромотора на передней оси, еще один приводит заднюю ось. Гибридный привод является собственной разработкой китайского автопроизводителя. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 4,9 с.

Кроссовер снабжен бензобаком на 70 л и тяговой батареей под полом. Ее емкость — 35,4 кВт·ч.

Цена автомобиля пока неизвестна.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее были названы сроки начала продаж автомобилей Exlantix в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами