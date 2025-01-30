Названы самые популярные подержанные иномарки у россиян

«Автостат» перечислил десять самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Самой популярной иномаркой в России по итогам 2024 года стал автомобиль Kia Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в 2024 году Kia Rio разошлась тиражом в 124,7 тыс. единиц. За ней идут Hyundai Solaris (120,2 тыс. ед.) и Ford Focus (110,4 тыс. ед.).

В топ-10 вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia и Opel Astra.

Отмечается, что по итогам 2024 года в России было куплено 6,04 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 6% больше, чем в 2023 году.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, что Россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.