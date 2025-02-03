В автомобилях Lada Niva Travel выявили серьезную проблему

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию для внедорожников Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

«Если в автоцентр Lada обратится владелец внедорожника из списка, то на его автомобиле нужно выполнить замену рычага привода регулятора движения тормозов. По словам одного из менеджеров автоцентра, новый рычаг является более надежным», — сообщает портал.

Отмечается, что все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

До этого стало известно, что в России компания Kia отзывает автомобили Sportage.

Отзыву подлежат 29,1 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке.

Ранее сообщалось, что топовые внедорожники Tank 500 попали под отзывную кампанию в России.