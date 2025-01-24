У половины проданных в Китае Tesla обнаружена серьезная неисправность руля

Tesla отзовет половину проданных в Китае машин из-за проблем с рулем

Американский автопроизводитель Tesla отзовет для обновления программного обеспечения 1,2 млн автомобилей, проданных в Китае. Это необходимо для устранения неполадок электроусилителя руля и камер, сообщает «Интерфакс».

«Обновление ПО затронет примерно половину всех машин Tesla, проданных в Китае. По состоянию на конец 2024 года компания реализовала в стране порядка 2,3 млн автомобилей», — отмечается в публикации.

По сообщению китайского Государственного управления рыночного регулирования из-за ошибки в программном обеспечении электромобилей усилитель руля может отключиться на ходу. Также некорректная работа камер заднего вида может ухудшить обзор водителю при движении задним ходом. Программное обеспечение в автомобилях Tesla будет обновлено дистанционно.

Американский автопроизводитель отзовет начиная с пятницы, 24 января более 335,7 тыс. импортированных в Китай машин Tesla — включая Model S, Model X, Model 3, Model Y, уточняет «Прайм».

Проблемные машины были выпущены между 16 июля 2023 года и 14 декабря 2024 года.

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