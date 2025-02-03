Хабаровчанина приговорили к 11 годам заключения за аферу с иномарками

В Хабаровске на 11 лет осудили мошенника за аферу с покупкой иномарок

В Хабаровском крае местного жителя осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

«С июля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый под предлогом приобретения автомобилей в другой стране получал от граждан денежные средства. Однако свои обязательства он не исполнил, покупатели так и не получили заказанные транспортные средства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник обманул пятерых человек, ущерб составил 4,9 млн рублей. Кроме этого, одного из потерпевших мужчина убедил в том, что за 60 тыс. рублей поможет получить водительское удостоверение без сдачи экзамена.

Уточняется, что 29-летний местный житель признан виновным по статье о мошенничестве. Индустриальный районный суд города Хабаровска приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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