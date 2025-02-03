Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хабаровчанина приговорили к 11 годам заключения за аферу с иномарками

В Хабаровске на 11 лет осудили мошенника за аферу с покупкой иномарок
close
Shutterstock

В Хабаровском крае местного жителя осудили на 11 лет за аферу с покупкой иномарок. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

«С июля 2022 года по декабрь 2023 года подсудимый под предлогом приобретения автомобилей в другой стране получал от граждан денежные средства. Однако свои обязательства он не исполнил, покупатели так и не получили заказанные транспортные средства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник обманул пятерых человек, ущерб составил 4,9 млн рублей. Кроме этого, одного из потерпевших мужчина убедил в том, что за 60 тыс. рублей поможет получить водительское удостоверение без сдачи экзамена.

Уточняется, что 29-летний местный житель признан виновным по статье о мошенничестве. Индустриальный районный суд города Хабаровска приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого назвали самые дешевые автомобили в России

Ранее в Санкт-Петербурге поймали водителя, проделывавшего трюк с госномерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами