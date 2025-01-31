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Уловка водителя с магнитными госномерами на автомобиле попала на видео в Петербурге

В Санкт-Петербурге поймали водителя, проделывавшего трюк с госномерами

В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля Hyundai Solaris, который избегал штрафов благодаря госномеру на магнитах. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

«В Санкт-Петербурге рано утром 30 января в поле зрения видеорегистратора очевидца попал автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся от проспекта Передовиков в сторону Ладожского вокзала», — говорится в сообщении.

Сообщается, что машина остановилась на проспекте Косыгина. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины, снимает номер, кладет его в багажник и уезжает. Уточняется, что после этого автомобиль Hyundai Solaris выехал на выделенную полосу для общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов остановили данную машину в городе Кудрово. За рулем иномарки был 30-летний уроженец Ростовской области, оператор энергомашиностроительной компании. В Госавтоинспекции выяснили, что госномер был установлен в рамке с магнитным креплением. Водитель привлечен к административной ответственности.

Ранее гаишники заломали водителя в Карелии.

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