Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые дешевые автомобили в России

«Автоновости дня» перечислили пять самых дешевых новых авто в России
close
LADA

Портал «Автоновости дня» составил свежую подборку самых дешевых новых автомобилей в России в феврале 2024 года.

«Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем на российском рынке. Сейчас народный седан LADA в базовой комплектации Standard стоит 750 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

На втором месте находится Lada Niva Legend, которая с 14 января стоит от 1,06 млн рублей за базовую версию. Третье место занимает Lada Niva Travel. В базовом исполнении машина стоит 1,3 млн рублей.

В топ-5 входят седаны Lada Vesta (1,46 млн рублей) и BAIC U5 Plus (1,48 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, что россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами