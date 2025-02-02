Названы самые дешевые автомобили в России

Портал «Автоновости дня» составил свежую подборку самых дешевых новых автомобилей в России в феврале 2024 года.

«Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем на российском рынке. Сейчас народный седан LADA в базовой комплектации Standard стоит 750 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

На втором месте находится Lada Niva Legend, которая с 14 января стоит от 1,06 млн рублей за базовую версию. Третье место занимает Lada Niva Travel. В базовом исполнении машина стоит 1,3 млн рублей.

В топ-5 входят седаны Lada Vesta (1,46 млн рублей) и BAIC U5 Plus (1,48 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее стало известно, что россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.