Самозанятым таксистам предложат проводить техосмотр с помощью органов чувств

Технический осмотр автомобилей и прохождение медицинского осмотра планируют упростить для самозанятых таксистов. Об этом сообщают «Известия».

В поправках к закону «О такси» говорится о том, что таксисты-частники смогут проводить ТО своего транспортного средства «с помощью органов чувств», без средств измерения.

Но заниматься подобным контролем разрешат только тем, кто пройдет специальные квалификационные курсы продолжительностью 40 часов и стоимостью порядка 50 тысяч рублей, пишет издание. Вести журналы и путевые листы авторы законопроекта предлагают в цифровом виде. Поправки собираются обсудить на круглом столе в комитете по контролю в нижней палате парламента 19 сентября 2024 года.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Для покупки ОСГОП таксистам нужно иметь разрешение на работу. Общественный совет такси предупреждал, что из-за ОСГОП в России может стать больше нелегальных таксистов.

Ранее в России выявили нехватку водителей такси.