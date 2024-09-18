Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самозанятым таксистам предложат проводить техосмотр с помощью органов чувств

«Известия»: самозанятым таксистам планируют упростить техосмотр

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Технический осмотр автомобилей и прохождение медицинского осмотра планируют упростить для самозанятых таксистов. Об этом сообщают «Известия».

В поправках к закону «О такси» говорится о том, что таксисты-частники смогут проводить ТО своего транспортного средства «с помощью органов чувств», без средств измерения.

Но заниматься подобным контролем разрешат только тем, кто пройдет специальные квалификационные курсы продолжительностью 40 часов и стоимостью порядка 50 тысяч рублей, пишет издание. Вести журналы и путевые листы авторы законопроекта предлагают в цифровом виде. Поправки собираются обсудить на круглом столе в комитете по контролю в нижней палате парламента 19 сентября 2024 года.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Для покупки ОСГОП таксистам нужно иметь разрешение на работу. Общественный совет такси предупреждал, что из-за ОСГОП в России может стать больше нелегальных таксистов.

Ранее в России выявили нехватку водителей такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами