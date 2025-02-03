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Названы пять минусов кроссовера Citroen C5 Aircross

Названы пять минусов кроссовера Citroen C5 Aircross
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Citroen

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Citroen C5 Aircross.

«Медиасистема на фоне нынешних «китайцев» воспринимается как кассетный магнитофон. Это касается бедного меню с очень скромным набором функций. Хорошо, что сам экран быстро реагирует на прикосновения, а меню интуитивно понятно», — сказал Виноградов.

Кроме того, по его словам, задний диван после обновления модели сильно упростили, и теперь там не три раздельных кресла, а лишь разделенная в пропорции 40:60 спинка.

Ни полного привода, ни выдающейся геометрической проходимости у модели нет.

Еще минус — высокая цена. Автомобиль стоит 3,9 млн рублей, что на фоне китайских одноклассников дорого.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы три минуса китайского седана Changan Eado Plus.

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