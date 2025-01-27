Названы три минуса китайского седана Changan Eado Plus

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин отчитался о полугодовой эксплуатации седана Changan Eado Plus. Он перечислил несколько особенностей автомобиля. Один из них связан с мотором.

«Турбомотор даже в небольшой «минус» на улице вообще не прогревается на холостых. Температура растет, только когда начинаешь ехать», — сказал Милешкин.

Кроме того, климат-контроль в автомобиле работает не лучшим образом. Автоматический режим можно использовать только в сухую погоду. Малейшая влажность – и запотевает вся передняя полусфера. Алгоритм практически никогда не направляет воздух на лобовое стекло.

Также, все навесные элементы кузова неоцинкованные. Пара сколов на капоте начали ржаветь уже в первую же зиму.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70.