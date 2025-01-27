Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три минуса китайского седана Changan Eado Plus

Автоэксперт Милешкин назвал три минуса седана Changan Eado Plus
close
Changan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин отчитался о полугодовой эксплуатации седана Changan Eado Plus. Он перечислил несколько особенностей автомобиля. Один из них связан с мотором.

«Турбомотор даже в небольшой «минус» на улице вообще не прогревается на холостых. Температура растет, только когда начинаешь ехать», — сказал Милешкин.

Кроме того, климат-контроль в автомобиле работает не лучшим образом. Автоматический режим можно использовать только в сухую погоду. Малейшая влажность – и запотевает вся передняя полусфера. Алгоритм практически никогда не направляет воздух на лобовое стекло.

Также, все навесные элементы кузова неоцинкованные. Пара сколов на капоте начали ржаветь уже в первую же зиму.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами