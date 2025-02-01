В Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров и попал на видео

В Таиланде автобус с россиянами и китайцами слетел со склона 15 метров

В Таиланде туристический автобус упал с дороги и застрял на горе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Авария произошла на перевале Карон – Патонг на Пхукете. Группа туристов ехала с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Как нам рассказали очевидцы, спасатели спускали людей с автобуса по горе», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадали девять человек. По предварительным данным, среди них есть россияне. Четверо пострадавших — китайцы.

По данным BrightTV, автобус упал с высоты 15 метров. На месте работают спасательные службы.

До этого в Таиланде байкер сбил супружескую пару из России.

«По нашей информации, 59-летний Николай и 44-летняя Жанна — граждане РФ из Омска...Женщину и мотоциклиста госпитализировали. У пострадавшей перелом», — сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в пару влетел мужчина по имени Артем, который ехал на арендованном байке.

Ранее в Таиланде россиянке проломили голову, протащив по дороге.