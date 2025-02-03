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В Кузбассе перекрыли трассу «Сибирь»

В Кузбассе ограничили движение по трассе «Сибирь» из-за ДТП
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Тяжкинском округе Кемеровской области перекрыли движение по трассе Р-255 «Сибирь» из-за ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Кузбасса.

«В связи с проведением работ по ликвидации последствий ДТП и в целях обеспечения безопасности временно ограничено движение транспорта на 520-м км автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Тяжинского муниципального округа. По предварительным данным, на этом участке столкнулись два автомобиля», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции добавили, что в настоящее время детали произошедшего уточняются. На месте аварии работают оперативные службы, отметили в ведомстве.

30 января на Пермском тракте было полностью перекрыто движение автомобилей из-за столкновения двух гигантских фур. Участок можно было объехать через Красноуфимск и Артинский район, свернув с трассы на 184 километре (если ехать со стороны Перми), либо на 286-м (со стороны Екатеринбурга).

Ранее лже-таксисты стали оформлять кредиты на пьяных россиян.

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