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Названы самые вредные зимние заблуждения автовладельцев

Автоэксперт Кацубо перечислил пять опасных заблуждений автовладельцев
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо перечислил заблуждения автовладельцев, которые в разы могут сократить срок службы любой машины.

Первое заблуждение — не прогревать мотор. В реальности пяти минут достаточно для прогрева силового агрегата и коробки передач. Только начинать движение нужно с минимальными оборотами двигателя и плавно.

Также некоторые водители резко стартуют и тормозят. Однако это наносит вред даже хорошо прогретому мотору. Также при таком обращении с автомобилем быстро выходят из строя ступичные подшипники и шины.

Чтобы войти в поворот, водители иногда используют стояночный тормоз. Это приводит к быстрому растягиванию тросика стояночного тормоза, а затем система вообще перестает работать. Следующее, что выходит из строя — тормозные суппорта.

Некоторые автовладельцы не моют машину зимой. Однако это приводит к коррозии кузова. Из-за грязи также происходит окисление контактов, разрушается изоляционный слой электропроводки.

Есть автомобилисты, которые ставят машину на хранение во дворе и ее заваливает снегом. Автомобилей с абсолютно герметичным салоном не бывает, и поэтому тающий снег постепенно проникает внутрь и повреждает отделку салона. Влага также уничтожает детали подвески, трансмиссии, тормозной системы и сам мотор.

До этого Игорь Кацубо заявил, что для восстановления видимости через запотевшие стекла в автомобиле поможет кондиционер.

«Необходимо на некоторое время включить кондиционер. Дело в том, что влага из воздуха конденсируется на холодных пластинах его испарителя, и в салоне становится сухо», — заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что просто включить кондиционер недостаточно. Чтобы восстановить видимость, нужно повернуть дефлекторы — потоки воздуха должны идти на лобовое и боковые передние стекла. Для просушивания заднего окна следует включить электрообогрев.

Ранее стало известно, почему на машине опасно ездить слишком медленно.

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