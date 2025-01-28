Россиянам назвали семь потенциальных проблем из-за непрогретого двигателя автомобиля

«Рольф» назвал 7 проблем, которые появятся у тех, кто не прогревает мотор зимой

Если зимой мотор не прогревается, это не только снижает комфорт, но и увеличивает расходы на топливо и риск серьезных поломок. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова. Рабочая температура двигателя — залог его стабильной работы и долговечности, поясняет эксперт.

«Эксплуатация холодного двигателя может привести к ускоренному износу деталей, повышенному расходу топлива, а также к нагару и загрязнениям. Могут возникнуть проблемы с катализатором и отоплением салона, поскольку недостаточный прогрев приводит к плохой работе печки, а катализатор, работающий при низкой температуре, быстрее изнашивается из-за конденсата и продуктов неполного сгорания», — предупредила Трушкова.

В «Рольфе» отметили, что двигатель не достигает рабочей температуры, если индикатор на рабочей панели долго остается в «синей зоне» или показывает температуру ниже нормальной. Бывает, что на машине нет индикатора температуры двигателя, тогда нужно использовать другие признаки, например, слабый обогрев салона, повышенный расход топлива и скопление конденсата в выхлопной системе.

Эксперт отмечает, что неисправный термостат, холодный климат и короткие поездки могут повлиять на прогрев мотора. А проблемы с датчиком температуры, могут ввести водителя в заблуждение, поскольку будут создавать иллюзию «холодного» двигателя, хотя проблема — в его показаниях.

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