Стало известно, как изменились цены на запчасти для машины за год

За прошедший год цены на запчасти для иномарок показали рост, а на детали для российских автомобилей значительно снизились. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

Согласно анализу, в декабре 2024 года цены на детали для российских автомобилей марок Lada и «УАЗ» упали на 29,2% в сравнении с 2023 годом. Сильнее всего подешевели решетки радиатора (73,7%), колесные диски (57,7%) и зеркала заднего вида (56,1%). При этом подушки безопасности и капоты подорожали (на 2,8 и 2,1% соответственно).

В агентстве отметили, что сильнее всего стоимость выросла у иномарок премиум-класса: средняя цена увеличилась на 111,4%. Так, двери подорожали на 246,4%, а задние крылья на 202,8%. При этом цены на передние крылья поднялись на 12,1%, а зеркала заднего вида, наоборот, упали на 13,9%.

31 января автоэксперты рассказали, что рост цен на автозапчасти для иномарок произошел из-за ослабления курса рубля и ухудшения условий поставки запчастей на российский рынок. Эксперты лизинговой компании «ГТК Авто» рассказали, что фирмы уже были готовы к увеличению цен на рынке запчастей.

Ранее автоэксперт назвал самые проблемные места китайских авто.