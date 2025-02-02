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Названы самые проблемные места китайских авто

Автоэксперт Мартынов перечислил четыре проблемы китайских авто
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Виталий Аньков/РИА Новости

Одно из самых проблемных мест китайских автомобилей — работа электрики. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал представитель сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.

«Зимой второй год подряд стало выявляться большое количество поломок электрики. Это связано с тем, что герметичность соединений в китайских автомобилях требует существенных доработок. Как правило, из строя выходят различные датчики, система ABS, отказывают вариаторы», — сказал автоэксперт.

Кроме того, по словам Мартынова, среди слабых мест «китайцев» можно отметить качество металла и сборки. Поэтому рекомендуется проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки. Уязвимым местом является и подвеска автомобилей, особенно при постоянной езде по грунтовым дорогам.

До этого в ходе опроса стало известно, что в России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин.

В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.

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