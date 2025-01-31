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Россиянам рассказали, почему выросли цены на автозапчасти

Эксперт Бредихин: рост цен на запчасти вызвал курс доллара и условия поставок
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Рост цен на автозапчасти для иномарок произошел из-за ослабления курса рубля и ухудшения условий поставки запчастей на российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Среднегодовой курс доллара по отношению к рублю в 2024 году вырос на 15% по сравнению с этим показателем за 2023 год. А среднегодовой курс евро при этом увеличился на 14%», — отмечает директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Эксперт сообщил, что условия поставки автозапчастей также ухудшились из-за усиления санкций на проведение внешнеэкономических расчетов и физических поставок. При этом за девять месяцев прошлого года средняя премия по договорам КАСКО не увеличилась, составив 25,5 тыс. рублей на один договор. Данные показатели могут быть связаны с ростом доли договоров мини-КАСКО, которые имеют ограниченное страховое покрытие.

По словам старшего управляющего продуктом департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павла Яковлева, средняя выплата в сегменте КАСКО для физических лиц по легковым машинам выросла на 34%, при этом большая часть повышения отражает изменения стоимости на автозапчасти. Также Яковлев сообщает, что в 2024 году больше всего подорожали запчасти на европейские автомобили.

Эксперты лизинговой компании «ГТК Авто» рассказали, что фирмы уже были готовы к увеличению цен на рынке запчастей. По словам специалистов, на стоимость влияет курс доллара, логистика и возможность совершить оплату с контрагентом.

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