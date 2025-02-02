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Опубликованы эскизы внедорожника УАЗ, который должен был заменить «Хантер»

УАЗ опубликовал эскизы внедорожника, который должен был заменить «Хантер»
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Telegram-канал «УАЗ Сегодня»

Ульяновский автозавод опубликовал в своем Telegram-канале рисунок опытного автомобиля УАЗ-3172. Машина должна была заменить УАЗ-469, который в дальнейшем получил название «Хантер».

УАЗ-3172 разрабатывали по заказу Минобороны. Предполагалось, что вездеход сможет перевозить до одной тонны груза, преодолевать 1,3-метровый брод и 30-градусные подъемы, а салон — вмещать до 10 пассажиров.

В течение 1991–1992 годов было изготовлено 9 предсерийных экземпляров, предназначенных для испытаний. Однако в 1993 году работы над моделью прекратились из-за отсутствия финансирования.

До этого УАЗ в честь дня рождения «Буханки» (УАЗ-450), которой исполнилось 67 лет, показал секретные эскизы модели.

«За эти годы были и другие варианты и предложения по обновлению кузова 450-й модели. В 90-е годы УАЗовский художник-конструктор Игорь Давыдов выполнил серию эскизов «Буханки» с различными вариантами кузова», — рассказали на УАЗе.

Также на предприятии напомнили, что модель до сих пор сохраняет свой ретро-дизайн, который стал частью отечественной автомобильной культуры.

Ранее директор УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку».

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