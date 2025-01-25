Представлены секретные эскизы УАЗа

Ульяновский автозавод (УАЗ) в честь дня рождения «Буханки» (УАЗ-450), которой исполнилось 67 лет, показал секретные эскизы модели. Они размещены в Telegram-канале предприятия.

«За эти годы были и другие варианты и предложения по обновлению кузова 450-й модели. В 90-е годы УАЗовский художник-конструктор Игорь Давыдов выполнил серию эскизов «Буханки» с различными вариантами кузова», — говорится в публикации.

Также на предприятии напомнили, что модель до сих пор сохраняет свой ретро-дизайн, который стал частью отечественной автомобильной культуры.

До этого стало известно, что после критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения усовершенствовали: улучшили систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», — заявили в пресс-службе Sollers.

Ранее директор УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку».