Техосмотр в России может подорожать на 20%

В России подорожает техосмотр автомобилей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса Игоря Моржаретто. По его мнению, стоимость услуги может вырасти на 20%.

«Вряд ли стоимость услуги поднимется больше 20 процентов. На сегодня стоимость техосмотра достаточно небольшая по всей России. Она в среднем равна 1000 рублей. Теперь будет 1200. Неприятно, конечно, но и критичным рост тарифов не назовешь», — отметил Моржаретто.

Тарифы на техосмотр с 1 января 2025 года должны рассчитываться с учетом как инфляции, так и 25-процентного налога на добавленную стоимость. Связано это с ранее принятым законом, исключающим услуги по проведению техосмотра из перечня операций, освобождаемых от НДС.

До этого в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года.

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

В АТИ подчеркнули, что также нужно уделить внимание системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность автомобиля.

Ранее стало известно, что самозанятым таксистам предложат проводить техосмотр с помощью органов чувств.