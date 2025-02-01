Назван автомобиль, который подешевел в России на 1,2 млн рублей

Цена Авто: кроссовер Evolute i-Joy подешевел более чем на 30%

Во второй половине января отечественный бренд Evolute снизил цену электрического кроссовера i-Joy на 1,2 млн рублей. Об этом сообщают аналитики портала «Цена Авто».

«Таким образом, после удешевления стоимость данной модели составляет 2,77 млн рублей, что на 30,5% меньше, чем было ранее (3,99 млн рублей)», — заявили эксперты.

Аналитики отмечают, что в рамках мониторинга исследовались цены без учета акций.

До этого стало известно, что россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля.

Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита, несмотря на то, что регулятор не будет требовать от кредиторов обязательного следования этому правилу. Официально подтвердить доходы можно будет в том числе через «Госуслуги».

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