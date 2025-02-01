Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван автомобиль, который подешевел в России на 1,2 млн рублей

Цена Авто: кроссовер Evolute i-Joy подешевел более чем на 30%
close
Evolute

Во второй половине января отечественный бренд Evolute снизил цену электрического кроссовера i-Joy на 1,2 млн рублей. Об этом сообщают аналитики портала «Цена Авто».

«Таким образом, после удешевления стоимость данной модели составляет 2,77 млн рублей, что на 30,5% меньше, чем было ранее (3,99 млн рублей)», — заявили эксперты.

Аналитики отмечают, что в рамках мониторинга исследовались цены без учета акций.

До этого стало известно, что россиянам в 2025 году станет сложнее получить кредит на покупку автомобиля.

Теперь большая часть банков будет требовать от заемщиков официальное подтверждение доходов перед предоставлением кредита, несмотря на то, что регулятор не будет требовать от кредиторов обязательного следования этому правилу. Официально подтвердить доходы можно будет в том числе через «Госуслуги».

Ранее россиянин купил новый Changan и «охренел» от ржавчины на авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами