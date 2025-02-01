Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин купил новый Changan и «охренел» от ржавчины на авто

Водитель из Чапаевска ужаснулся из-за ржавчины на своем новом Changan
close
соцсети

Житель Чапаевска приобрел новый Changan CS55 Plus и ужаснулся из-за ржавчины, которая вскоре появилась на авто после покупки. Своим мнением он поделился на портале drive2.ru.

«Это просто пипец какой-то, пришел в гараж и полез в погреб за картошкой и, увидев, охренел (...) Что будет дальше — не хочется даже и думать (сгниет до дыр) за пару лет максимум», — заявил водитель.

На опубликованных кадрах видно, что коррозия значительно поразила детали автомобиля. В комментариях автовладельцы Changan рассказали, что сталкиваются с аналогичными проблемами.

«Увидел статью Вашу, пошел заглянул под свою [машину]. Тоже есть ржа (...) Удивлен, как так (…) В начале ноября делал антикор сам, точно помню, что ржи не было», — заявил один из них.

23 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

Ранее в России отозвали 30 тысяч Kia, в которых люди могут сгореть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами