Россиянин купил новый Changan и «охренел» от ржавчины на авто

Житель Чапаевска приобрел новый Changan CS55 Plus и ужаснулся из-за ржавчины, которая вскоре появилась на авто после покупки. Своим мнением он поделился на портале drive2.ru.

«Это просто пипец какой-то, пришел в гараж и полез в погреб за картошкой и, увидев, охренел (...) Что будет дальше — не хочется даже и думать (сгниет до дыр) за пару лет максимум», — заявил водитель.

На опубликованных кадрах видно, что коррозия значительно поразила детали автомобиля. В комментариях автовладельцы Changan рассказали, что сталкиваются с аналогичными проблемами.

«Увидел статью Вашу, пошел заглянул под свою [машину]. Тоже есть ржа (...) Удивлен, как так (…) В начале ноября делал антикор сам, точно помню, что ржи не было», — заявил один из них.

23 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

Ранее в России отозвали 30 тысяч Kia, в которых люди могут сгореть.