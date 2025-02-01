В Москве из-за массового ДТП перекрыли Можайское шоссе

В Москве на Можайском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Можайском шоссе (в районе д.48 по Можайскому шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что из-за аварии движение оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

До этого в массовом ДТП на Московском шоссе у Санкт-Петербурга пострадали шесть человек, в том числе полицейские.

Авария с участием трех автомобилей (один из них был полицейским) произошла утром у дома номер 16 на Московском шоссе. Отмечается, что правоохранители ехали на вызов о хищении. Один из них в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее под Петербургом люди загорелись в машине Mazda.