Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве из-за массового ДТП перекрыли Можайское шоссе

В Москве на Можайском шоссе из-за массового ДТП затруднено движение
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве на Можайском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Можайском шоссе (в районе д.48 по Можайскому шоссе) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что из-за аварии движение оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

До этого в массовом ДТП на Московском шоссе у Санкт-Петербурга пострадали шесть человек, в том числе полицейские.

Авария с участием трех автомобилей (один из них был полицейским) произошла утром у дома номер 16 на Московском шоссе. Отмечается, что правоохранители ехали на вызов о хищении. Один из них в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее под Петербургом люди загорелись в машине Mazda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами